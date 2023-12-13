نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- غادر خليل أوموت ميلر، الحكم الذي تعرض للهجوم عقب مباراة لكرة القدم في تركيا، المستشفى الأربعاء.

وتظهر اللقطات الحكم وهو يغادر مستشفى أجي بادم في أنقرة قبل أن يتم نقله بعيدا.

وقال محمد يوروبولوت، كبير الأطباء في مستشفى أجي بادم، لمجموعة من المراسلين عقب خروج ميلر من المستشفى: "لقد غادر حكمنا المستشفى إنه بخير وفي مزاج جيد سيتم فحصه أينما ذهب، لكن ليس لديه أي مشاكل غير التورم في عينيه".

وأظهر فيديو نشر الثلاثاء على "إكس"، تويتر سابقا، ميلر في سرير بالمستشفى مع دعامة رقبة، إذ قال يوروبولوت الأربعاء إن ميلر ارتدى دعامة الرقبة كإجراء احترازي.

وهوجم ميلر من قبل فاروق كوكا، رئيس نادي كرة القدم التركي أنقرة غوجو، واثنين آخرين بعد تعادل الفريق 1-1 ضد ريزسبور مساء الاثنين، ما أدى إلى استقالة كوكا من منصبه كرئيس للنادي، الثلاثاء.

واعتقل المهاجمون الثلاثة بتهمة إصابة موظف حكومي في ملعب رياضي بطريقة تسببت في كسر له عندما كان يؤدي واجبه العام، حسبما قال يلمز تونج، وزير العدل التركي، في تغريدة على "إكس" الثلاثاء.