نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن ملعب الجوهرة المشعة قمة عربية بين نادي اتحاد جدة السعودي ونظيره الأهلي المصري، مساء الجمعة، وفي الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان فريق "النمور" قد تغلّب على منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول، ليضرب موعداً مع فريق "المارد الأحمر"، بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

ويصطدم طموح نادي اتحاد جدة بخبرة النادي الأهلي، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة التاسعة على مر التاريخ.

ويعوّل فريق "النمور" على قدرات لاعبيه، وتحديداً محترفيه الأجانب، كريم بنزيما وأحمد حجازي ونغولو كانتي وفابينيو وغيرهم، فيما يعتمد فريق "المارد الأحمر" على خبرته التي اكتسبها من ظهوره السابق في البطولة.

وسبق وأن التقى بطل دوري "روشن" السعودي مع بطل البطولة الإفريقية في كأس العالم للأندية، وذلك في عام 2005، وحينها فاز نادي اتحاد جدة بهدف نظيف، أحرزه محمد نور.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي يمكنه حسم الصراع لصالحه، فما رأيك؟