نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الأربعاء، في ختام دور المجموعات.

وكان صاحب الأرض والضيافة قد تقدم أولا عن طريق اللاعب كريم أديمي عند الدقيقة 51، ثم عادل اللاعب وارن زائير إيمري النتيجة للنادي الباريسي في الدقيقة 56.

واحتل نادي باريس سان جيرمان وصافة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر، نادي بوروسيا دورتموند، ومتفوقا على نادي إسي ميلان الإيطالي ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والتي انتهت مواجهتهما بفوز الأول بهدفين لواحد.

وألحق رويال أنتويرب البلجيكي الهزيمة بنادي برشلونة الإسباني بنتيجة 2/3، وبذات النتيجة تغلب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على نادي النجم الأحمر الصربي.

وفاز نادي لايبزيغ الألماني على منافسه يونغ بويز السويسري بنتيجة 1/2، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نادي لاتسيو الإيطالي بثنائية.

وتفوّق نادي بورتو البرتغالي على نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بخمسة أهداف لثلاثة، ونادي سلتيك الاسكتلندي على نادي فاينورد الهولندي بهدفين لواحد.