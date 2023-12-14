نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت لقطة إبعاد نيكلاس زوله، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، للكرة عن مرماه، أنظار المتابعين، خلال مواجهة الفريق لمنافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء.

فعند الدقيقة 17 من زمن المباراة، انفرد مهاجم النادي الباريسي، كيليان مبابي، بحارس مرمى نادي بوروسيا دورتموند، قبل أن يراوغه ويسدد الكرة نحو الشباك.

وعندما أعتقد مبابي أن الكرة في طريقه للمرمى، ظهر المدافع نيكلاس زوله فجأة وأبعدها عن مرماه في الأمتار الأخيرة.

وتقام مباراة نادي بوروسيا دورتموند ونظيره باريس سان جيرمان على أرض ملعب الأول، في ختام منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الألماني ضمن تأهله للدور الثاني في المسابقة الأوروبية، فيما يتنافس أندية باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي وإسي ميلان الإيطالي على البطاقة الثانية.