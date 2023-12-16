دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النادي الأهلي المصري على نظيره اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل واحد، الجمعة، وعلى أرض ملعب الجوهرة المشعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد تقدّم بالنتيجة أولاً في الدقيقة 21 من زمن المباراة ومن علامة الجزاء، عبر اللاعب علي معلول، ثمّ تحصل منافسه "النمور" على ركلة الجزاء عند الدقيقة 45، إلا أن اللاعب كريم بنزيما أخفق في ترجمتها إلى هدفٍ، لينهي النادي المصري الشوط الأول بتقدمه بهدف.



وفي الشوط الثاني، نجح النادي الأهلي في تسجيل هدفين إضافيين، عن طريق حسين الشحات وإمام عاشور من تسديدتين نحو الشباك، وفي الدقيقتين 59 و62.

وأحرز اللاعب الفرنسي هدف نادي اتحاد جدة الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وتأهل فريق "المارد الأحمر" للدور نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه خلال مشاركاته في مونديال الأندية، الذي تستضيف نسخته الحالية المملكة العربية السعودية.

وضرب النادي الأهلي موعداً مع نادي فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في الدور القادم.