دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه ليس هناك عجلة لتجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في ختام منافسات الموسم الجاري 2024/2023.

وأجاب أنشيلوتي على سؤال الصحفيين، حول إن كانت إدارة "الميرنغي" ستجدد عقده كهدية له في عيد الميلاد، إذ قال في مؤتمر صحفي يسبق مباراة الفريق مع نظيره فياريال : "أن تكون مدرباً لريال مدريد هو أهم شيء، آمل أن يقدم لي اللاعبون هدية، وهي الفوز بالمباراتين المتبقيتين وقضاء عيد ميلاد هادئ".

وتابع بالقول: "إذا كان النادي سعيداً، فأنا أيضاً سعيد، ليس هناك عجلة للتجديد وليس هناك مشاكل، نحن هنا حتى 30 يونيو/ حزيران عام 2024".

وسبق وأن ارتبط اسم المدرب الإيطالي بمنتخب البرازيل، وحينها رفض أنشيلوتي التعليق على الأمر، معرباً عن سعادته في منصبه بالإشراف على تدريب نادي ريال مدريد.

ويستعد كارلو أنشيلوتي لقيادة لاعبيه في مواجهة نادي فياريال، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في الدوري الإسباني (لا ليغا)، وقال عن المباراة: "سنلعب ضد فريق منظم ومستعد جيداً، نحن في لحظة رائعة وديناميكية جيدة، واللاعبون متحمسون، النتائج تظهر ذلك، نريد إنهاء هذه الفترة من الموسم بشكل جيد، وقد قمنا بعمل جيد حتى الآن".

وأكمل أنشيلوتي: "لقد قمنا بإدارة الجزء الأول من الموسم بشكل جيد رغم كل المشاكل التي واجهناها، لدي ثقة في الفريق وعلى المدرب دائماً أن يراقب كل شيء، أنا سعيد بما فعلناه، ولكن يجب أن نراقب كل ما يتعين علينا القيام به، لأن الموسم طويل جداً، إنه الجزء الأول فقط وأمامنا 6 أشهر أخرى".