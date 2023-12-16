دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض فابينيو، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، الإجابة على سؤال الصحفيين، عند سؤاله عن رسالته لجماهير فريق "النمور"، بعد الخسارة من النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتعرض نادي اتحاد جدة للهزيمة من فريق "المارد الأحمر" بثلاثة أهداف لواحد، في الدور الثاني من مونديال الأندية، المقام في الأراضي السعودية.

وظهر فابينيو وهو يتحدّث لوسائل الإعلام السعودية بعد المباراة، وحينها قال: "لم نلعب بأفضل شكل، لم نقدر على وضع الضغط الدفاعي الذي أردناه، ولم نضغط بشكل جيد، كان لديهم وقت جيد للتمرير والالتفاف، أعتقد أن هذه أحد النقاط المهمة في المباراة".

وتابع: "حصلنا على فرص في أوقات مهمة من المباراة، وكان بإمكاننا التسجيل وإحراز التعادل، لكن لم ننجح في ذلك، كانوا أكثر دقة أمام المرمى مما نحن كنا عليه".

وعند سؤاله من قِبل الصحفيين "لماذا خسرتم؟" و "ماذا تقول لجماهير اتحاد جدة؟"، أجاب: "من الصعب شرح ذلك، ونقول"، قبل أن ينهي حديثه ويغادر المكان الذي يصرّح اللاعبون فيه لوسائل الإعلام عقب صافرة نهاية المباراة.