نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب حسين الشحات هدفاً، ساعد من خلاله في فوز النادي الأهلي المصري على نظيره اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة، وضمن منافسات الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وجاء هدف الشحات عند الدقيقة 59 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأظهرت عدسة الكاميرا احتفال حسين الشحات بهدفه على طريقة الاحتفال الشهير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "Siiii"، ليتفاعل مع هذه اللقطات عدد من المغرّدين على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وعن طريقة احتفاله، قال الشحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: "أولادي دائماً يقولون لي: احتفل على طريقة رونالدو"، وعند سؤاله عمّا إذا كان "يحب كريستيانو"، أجاب: "من الذي لا يحب رونالدو؟!".

ووصل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً للهدف رقم 4 في مونديال الأندية، وأصبح ثاني لاعب بعد الفرنسي كريم بنزيما ينجح في التسجيل في 4 نسخ مختلفة من البطولة، إذ سبق وأن هزّ الشباك خلال أعوام 2018 و2020 و2022.