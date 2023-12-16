نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تهنئة النادي الأهلي المصري، بعد فوزه على نظيره اتحاد جدة السعودي، بثلاثية مقابل هدف، الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكتب حساب فريق "السيتيسينز" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تهانينا للنادي الأهلي على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية"، ليرد حساب النادي المصري، قائلاً: "أخلاق الأبطال، نراكم قريباً".

وسيكون نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أحد المنافسين لفريق "المارد الأحمر" على لقب مونديال الأندية بنسخته الحالية المقام في المملكة العربية السعودية، وقد يلتقي الفريقان معاً في حال وصولهما للمباراة النهائية.

وهنأ عدد من الأندية الإسبانية النادي الأهلي على وصوله للدور نصف النهائي في أحد أكبر البطولات حول العالم، إذ غرّد حساب نادي جيرونا: "من كبير كتالونيا إلى كبير قارة إفريقيا، نُهنئكم بالتأهل إلى نصف نهائي ‎#كأس_العالم_للأندية من جديد، وحظًا موفقًا لنادي اتحاد جدة السعودي".

وقال حساب نادي قاديش: "من قاديش الى أعظم نادي في الكون، نهنئ النادي، بالتأهل الى نصف نهائي ‎#كأس_العالم_للأندية، كل التوفيق في المباريات القادمة".

كما كتب حساب نادي فالنسيا: "تهانينا لكبير إفريقيا وفخرها الذي تألق فيه نجمنا السابق مالك الخليلي على تأهله لنصف نهائي ‎#كأس_العالم_للأندية".