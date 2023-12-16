دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، إن استبعاد اللاعب سلمان الفرج عن قائمة الفريق في مباراته الأخيرة يعود لسبب انضباطي لا فني.

وغاب الفرج عن مواجهة الهلال والوحدة، التي انتهت بفوز الأول بهدفين دون مقابل، على أرض ملعب "الملز"، الجمعة، وضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري "روشن".

وتحدّث المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي بعد المباراة، عن سبب إبعاد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، قائلاً: "أنا كمدرب، الأهم لدي هو الفريق، الهلال هو الأهم حتى من جيسوس، رأيتُ أن تصرف سلمان الفرج ليس في صالح الفريق".

وأضاف: "غياب سلمان عن مباراة الفريق أمام الوحدة لم يكن فنياً وإنما انضباطي، وما يخص الأمور الانضباطية فنحن نحلها داخل النادي، وحمايةً لمصلحة الفريق تم اتخاذ القرار دون ذكر التفاصيل".

وكان سلمان الفرج قد شارك مع نادي الهلال في 12 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم 2024/2023، قدم خلالها تمريرتين حاسمتين، فيما مازال يبحث عن هدفه الأول.