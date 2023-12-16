دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت مباراة بين ناديي لوتون تاون وبورنموث، التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بسبب إصابة أحد اللاعبين.

عند الدقيقة 59 من زمن المباراة وحينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، سقط لاعب نادي لوتون تاون، توم لوكيير، على الأرض فجأةً في منتصف الملعب، دون احتكاكه باللاعبين.

وحينها سارعت الأجهزة الطبية المتواجدة في المستطيل الأخضر إلى معالجة اللاعب لإنقاذ حياته، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وأدت إصابة توم لوكيير (29 عامًا) إلى شعور جميع الحضور بالقلق، ثمّ غادر أفراد الفريقين أرض الملعب وتوجهوا نحو غرف الملابس، قبل أن يتم إلغاء المباراة بشكل نهائي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها توم لوكيير لحالة إغماء، إذ سبق أن سقط أرضًا خلال مواجهة فريقه لوتون تاون لمنافسه كوفنتري سيتي، في نهائي ملحق الصعود لمسابقة البريميرليغ، في مايو/ أيّار الماضي.