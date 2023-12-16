دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه الإعلامي السعودي وليد الفراج رسالةً لجماهير النادي الأهلي المصري، بعد فوز الأخير على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل واحد، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة، وضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

قبل أيام من انطلاق المباراة بين "النمور" و "المارد الأحمر"، قال الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "آخر فوز للأهلي على اتحاد جدة أيام كانت الكرة جبس (بطيخ، وهو أحد أنواع الفواكة)"، في إشارة منه إلى مرور زمن بعيد جداً على فوز النادي المصري، وحينها أثار تصريحه جدلاً.

بعد نهاية المباراة بفوز "المارد الأحمر"، قال وليد الفراج: "ماذا أقول لتخفيف ما حدث؟!..المصريين شوية عصبين، الواحد ما يهزرش معاكم، أنا كنت بمزح بس، بعد نمزح معاكم و(نتلقى ثلاثة)، يا ساتر، فعلاً منهزر، نحن آسفون، نتراجع"، حسب قوله.

وتابع: "الفانلة الحمراء ما لهاش حل، النسر (الأهلي) حلق في سماء جدة، وكويس إنها ثلاثة بس، في تقدم بالنتائج، لا يوجد عذر (لنا)، لا عذر تحكيمي ولا أي شيء آخر"، حسب تعبيره.

وأضاف الإعلامي السعودي: "الأهلي فريق عظيم، فريقه فيه روح وحياة، يمكن هذا سر عظمة النادي ووجود جماهير عظيمة له في مصر والدول العربية"، على حد قوله.

وضرب النادي الأهلي موعداً مع نادي فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.