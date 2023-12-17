نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى النادي الأهلي المصري لتحقيق حلم جماهيره، من خلال الوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يسبق أن نجح في ذلك خلال 8 مشاركات.

ويلتقي فريق "المارد الأحمر" مع منافسه فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، مساء الاثنين المقبل، وعلى أرض ملعب الجوهرة المشعة، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2023.

كان الأهلي قد فاز على نظيره اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل واحد، في الدور الثاني من البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

في حال فوز "المارد الأحمر"، سيضرب موعدًا مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، وأوراوا رد دايموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا، في المشهد الختامي لإحدى كبرى البطولات حول العالم.

وتختلف الآراء حول قدرة النادي الأهلي على هزيمة نادي فلومينينسي، فما رأيك؟