دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، راضيًا عن تعادل فريقه أمام نادي كريستال بالاس بنتيجة 2/2، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الاتحاد، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان فريق "السيتيسينز" متقدمًا بهدفين لواحد حتى نهاية الوقت الأصلي من زمن المباراة، قبل أن يتحصل فريق الضيف، كريستال بالاس، على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+، وينجح في إحراز التعديل.

وأظهرت لقطات مصورة غوارديولا وهو يشعر بالحسرة بعد تلقي فريقه هدفًا في اللحظات الأخيرة، في حين بدا مدرب كريستال بالاس، روي هودسون، وكأنه يضحك على رد فعل المدير الفني الإسباني.

وبهذه النتيجة، وقع مانشستر سيتي في المركز الرابع على سلم ترتيب أندية البريميرليغ هذا الموسم، برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر، نادي ليفربول، فيما رفع كريستال بالاس رصيده للنقطة 17 في المركز الخامس عشر.