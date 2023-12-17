نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال نادي لوتون تاون الإنجليزي إن لاعبه توم لوكيير مازال في المستشفى، إذ يخضع للاختبارات والفحوصات بعد تعرضه لسكتة قلبية، خلال مباراة الفريق مع نظيره بورنموث، السبت.

وأصدر النادي الناشط في مسابقة البريميرليغ بيانًا، تضمن الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب البالغ من العمر 29 عامًا، وقال من خلاله: "مازال يخضع للاختبارات والفحوصات، وينتظر النتائج قبل تحديد الخطوات التالية لشفائه".

وتابع: "نحن غير قادرين على تقديم تعليق بشكل مستمر حول حالته، ونطلب من وسائل الإعلام الانتظار إلى حين إصدار تحديثات عن وضعه".

وأكمل نادي لوتون تاون: "نريد دائمًا الأفضل لتوم لوكيير وعائلته بأكملها، ونطلب بأدب احترام خصوصية اللاعب وخصوصيتهم (المقربون منه) في هذا الوقت العصيب".

وكان توم لوكيير قد سقط على الأرض فجأةً في منتصف الملعب، دون احتكاكه باللاعبين، في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

وحينها سارعت الأجهزة الطبية المتواجدة في المستطيل الأخضر إلى معالجة اللاعب لإنقاذ حياته، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وأدت إصابة توم لوكيير إلى شعور جميع الحضور بالقلق، ثمّ غادر أفراد الفريقين أرض الملعب وتوجهوا نحو غرف الملابس، قبل أن يتم إلغاء المباراة بشكل نهائي، التي جاءت ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها توم لوكيير لحالة إغماء، إذ سبق أن سقط أرضًا خلال مواجهة فريقه لوتون تاون لمنافسه كوفنتري سيتي، في نهائي ملحق الصعود لمسابقة البريميرليغ، في مايو/ أيّار الماضي.