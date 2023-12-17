نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب فيكتور أوسيمين هدفاً وصنع آخر، ليساهم في فوز فريقه نابولي على نظيره كالياري بنتيجة 1/2، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري الإيطالي.

وكان المهاجم النيجيري قد أحرز الهدف الأول عند الدقيقة 69، ثمّ صنع الهدف الثاني في الدقيقة 75 بطريقة جميلة للغاية، إذ نجح بترويض الكرة وسط 5 مدافعين داخل منطقة جزاء المنافس، قبل أن يمررها ببراعة إلى زميله خفيتشا كفاراتسخيليا، ليضعها الأخير في الشباك.

ووصل فيكتور أوسيمين للمساهمة التهديفية رقم 9 في الدوري الإيطالي هذا الموسم 2024/2023، إذ سجّل 7 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين، فيما وصل نادي نابولي للنقطة 27 في المركز الرابع على سلم ترتيب المسابقة.

في الأيام الماضية، فاز البالغ من العمر 24 عاماً بجائزة أفضل لاعب إفريقي للرجال، المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عام 2023، متفوقاً على المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.