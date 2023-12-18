نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيمت قرعة دور الـ 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في مدينة نيون السويسرية، ظهر الاثنين.

وأسفرت القرعة عن عدد من المواجهات "المشتعلة" وأخرى متوازنة، إذ سيلعب نادي برشلونة الإسباني مع نظيره نابولي الإيطالي، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع منافسه إنتر ميلان الإيطالي.

فيما سيلتقي نادي أرسنال الإنجليزي مع بورتو البرتغالي، ونادي ريال سوسييداد الإسباني مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي بايرن ميونخ الألماني مع نادي لاتسيو الإيطالي، ونادي بوروسيا دورتموند الألماني مع نادي آيندهوفن الهولندي.

بينما سيواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل اللقب، نادي كوبنهاغن الدنماركي، ونادي ريال مدريد الإسباني، الأكثر فوزاً بالمسابقة، نادي لايبزيغ الألماني.

وتقام مباريات مرحلة الذهاب من الدور ثمن النهائي في فبراير/ شباط ومرحلة الإياب في مارس/ آذار خلال العام المقبل.