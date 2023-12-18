نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغردون على منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تظهر رد فعل لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني على إصابة زميلهم في الفريق، دافيد ألابا.

وتعرض ألابا للإصابة خلال مواجهة فريق "الميرنغي" مع نظيره فياريال، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في الدوري الإسباني، إذ غادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 34.

وخلال تشخيص إصابة ألابا من قِبل الجهاز الطبي على أرض الملعب وقبل خروجه، شعر كل من لوكا مودريتش ورودريغو بالصدمة، ووضع كل واحد منهما يده على رأسه، متأثراً بما شاهده.

وسارع لاعبو ريال مدريد إلى مساندة زميلهم ألابا عند مغادرته للميدان، كما أعربوا عن دعمهم له عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي بعد نهاية المباراة، بفوزهم بأربعة أهداف لواحد.

عقب خضوعه للفحوصات، تبيّن معاناة دافيد ألابا من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، على أن يخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.