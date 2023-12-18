نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب نادي روما، في 18 دقيقة فقط، خلال مواجهة الفريق لنظيره بولونيا، على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكان المدير الفني لنادي روما، جوزيه مورينيو، قرر إشراك سانشيز مع الفريق في بداية الشوط الثاني، تحديدًا في الدقيقة 46، بدلاً عن زميله ليوناردو سبينازولا.

وعند وصول المباراة للدقيقة 64، قرر مورينيو إخراج ريناتو سانشيز من المستطيل الأخضر واستبداله بزميله الآخر إدواردو بوف، مما أثار استغراب اللاعب البرتغالي.

وأظهرت لقطات مصورة سانشيز وهو متعجب من فعل مدرب فريقه، عند مغادرته لأرض الملعب.

وتعرض نادي روما للهزيمة من مضيفه بولونيا بهدفين دون رد، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، قد ظهر في 9 مباريات بقميص نادي روما بمختلف مسابقات الموسم الجاري، سجّل خلالها هدفًا واحدًا.