نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طُرد ديوغو دالوت، لاعب نادي مانشستر يونايتد، خلال مواجهة الفريق لمنافسه ليفربول، على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

عند الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة وحينما كانت تشير النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين، تنافس ديوغو دالوت ومحمد صلاح، لاعب فريق "الريدز"، على الكرة، قبل أن تخرج من أرض الملعب ويتم احتساب رمية تماس لصالح النجم المصري.

واعترض دالوت على قرار الحكم مايكل أوليفر، إذ يرى أن الكرة لمست بجسد صلاح قبل خروجها من المستطيل الأخضر، وبدا وكأنه غاضب للغاية على أثر ذلك.

بعد اعتراضه، تلقى بطاقة صفراء أولى، ثمّ تلقى بطاقة ثانية على الفور وفي ظرف ثواني فقط لمواصلته الاعتراض، ليتم طرده من الميدان.

كانت المباراة قد انتهت بالتعادل 0/0 بين نادي ليفربول وضيفه فريق "الشياطين الحمر"، في الجولة السابعة عشر من مسابقة البريميرليغ هذا الموسم.