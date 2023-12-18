بيب غوارديولا سيلتقي برياض محرز وإيميرك لابورت في السعودية لهذا السبب

نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يخطط للقاء لاعبيه السابقين، رياض محرز وإيميرك لابورت، خلال تواجده في الأراضي السعودية، للسؤال عن تجربتهما في دوري "روشن".

في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غادر محرز ولابورت صفوف نادي مانشستر سيتي، وانضما إلى ناديي أهلي جدة والنصر السعوديين.

وتحدّث غوارديولا الذي يستعد لقيادة فريق "السيتيسينز" في مواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية، لوسائل الإعلام قبيل انطلاق المباراة.

وقال المدرب الإسباني: "ربما نكون محظوظين برؤية رياض محرز أو إيميرك لابورت غدًا، والاستماع إلى تجربتهما".

وأضاف: "لقد قامت المملكة العربية السعودية باستثمار ضخم وأقنعت اللاعبين بالقدوم إلى هذا الدوري، أعرف من ماضيي عدد المشجعين الموجودين هنا في السعودية، سأتحدث مع اللاعبين وأرى ما هي تجربتهم".

وعن مشاركة فريقه في مونديال الأندية، قال بيب غوارديولا: "إنه لمن دواعي سرورنا التواجد هنا، إنه شرف، وهذه هي المرة الأولى لمانشستر سيتي، نأخذ هذا الأمر كأنه امتياز، من الشرف التواجد هنا".

وتابع بالقول: "نعلم كم هو صعب الفوز بهذه المسابقة، ويجب أن تكون فعلت شيئا مميزًا في الماضي حتى وصلت إلى هنا، من الصعب الفوز هنا واللاعبون يعرفون ذلك، لهذا السبب نريد اللعب غدًا بشكل جيد".