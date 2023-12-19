السعودية.. لاعب الهلال يوضّح حقيقة خلافه مع مدربه جورجي جيسوس

نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق عبد الإله المالكي، لاعب نادي الهلال السعودي، على تقارير أشارت إلى خلافه مع المدير الفني للفريق، جورجي جيسوس، في الآونة الأخيرة.

وزعمت تقارير أن متوسط الميدان قد رفض الدخول لأرض الملعب في آخر دقائق مواجهة "الأزرق الهلالي" مع نظيره التعاون في مسابقة كأس الملك السعودي، ليقوم المدرب البرتغالي باستبعاده من قائمة الفريق خلال مباراته الماضية مع نادي الوحدة في مسابقة دوري "روشن"، قبل أن ينفي اللاعب ذلك.

وقال عبد الإله المالكي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نشأنا على المهنية، وعليها ننتهي، لا صحّة لما تم تداوله مؤخرًا؛ قرارات المدرب محل احترام دائم، وعبدالإله رهن إشارته وفي خدمة الهلال".

وشارك عبد الإله المالكي، البالغ من العمر 29 عاماً، في 7 مباريات مع فريقه، بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، سجّل خلالها هدفاً واحداً.

منذ أيام، كشف المدرب جيسوس عن استبعاد اللاعب سلمان الفرج من قائمة الفريق، لسبب انضباطي لا فني، قائلاً إن مصلحة نادي الهلال "أهم من الجميع".