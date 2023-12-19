دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، عن تقنية جديدة سيعتمدها لكشف التسلّل خلال منافسات نهائيات كأس آسيا، المقرر إقامتها في قطر بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام المقبل.

وقال اتحاد القارة الصفراء في بيان: "سيتمكن الحكام من التمتع بمزاياهم من خلال تفعيل نظام التسلل شبه الآلي، وستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات القارة، ليصبح الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري بالعالم يقوم بتطبيق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزامه بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام".

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن هذا النظام يقوم "باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل".

وتابع: "سوف يسهل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور".

وقال اتحاد القارة الصفراء: "من خلال تدقيق خطوط التسلل التي يقوم بوضعها هذا النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم إعلام حكم الساحة، ويتم اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب من قبل الحكم".

وأتمّ: "بمجرد استكمال عملية اتخاذ القرار، يتم استخدام ذات القيم التي استخدمت في عملية صنع القرار، من أجل صناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب البطولة وسيتم تزويد القنوات الناقلة بهذا التصميم، بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية".

وكانت هذه التقنية قد تم اعتمادها في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، التي فاز فيها المنتخب الأرجنتيني.