نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار النجم المصري محمد صلاح برفقة زملائه في نادي ليفربول الإنجليزي مستشفى ألدر هاي، المتخصص لمعالجة الأطفال، في إنجلترا، للاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا احتفالاً بعيد الميلاد.

ونشر فريق "الريدز" عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر صلاح وزملائه ومدربهم يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في ويست ديربي.

كما ظهر صلاح ورفاقه وهم يستمعون للأطفال ويمنحوهم بعض الوقت والهدايا، والتقاط الصور التذكارية.

داخل المستطيل الأخضر، يستعد محمد صلاح لخوض مواجهة تجمع نادي ليفربول بنظيره وست هام يونايتد، على أرض ملعب "أنفيلد"، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويمتلك النجم المصري (31 عامًا) 22 مساهمة تهديفية بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، إذ سجّل 14 هدفًا وقدّم 8 تمريرات حاسمة.