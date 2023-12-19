نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الثلاثاء، خضوع حارس مرمى الفريق، محمد العويس، لعملية جراحية في الظهر، بعد معاناته من الإصابة في الآونة الأخيرة.

وقال فريق "الأزرق الهلالي" عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) إن العويس غادر الأراضي السعودية وتوجه إلى فرنسا للخضوع لعمل جراحي، بالتنسيق مع الجهاز الطبي في النادي.

وغاب العويس عن مباريات الهلال في المرحلة الماضية، ويعود ظهوره الأخير في الملاعب إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحديدًا خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأثارت إصابة حارس المرمى البالغ من العمر 32 عامًا، قلق الجماهير، إذ تهدده بالغياب عن صفوف منتخب "الأخضر" في نهائيات بطولة القارة الصفراء، التي ستقام في قطر بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام المقبل.

ويمتلك العويس برصيده 46 مباراة دولية، منها 4 مباريات ضمن منافسات المونديال، في نسختي 2018 و2022.