"تشوامينغا".. مدرب ريال مدريد ينتابه الضحك بعد أن أخطأ بذكر اسم لاعبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أخطأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بذكر اسم لاعب الفريق، أوريلين تشواميني، خلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الميرنغي" ونادي ألافيس، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، الخميس المقبل.

وسُئل أنشيلوتي عمّا إذا كان بإمكان تشواميني اللعب بمركز قلب دفاع بعد إصابة المدافع دافيد ألابا الذي سيغيب عن المستطيل الأخضر لمدة طويلة.

وعند إجابته، قال المدرب الإيطالي على الفور "تشوامينغا"، قبل أن يتوقف وينتابه الضحك، إذ دمج اسم لاعبيه معًا، وهما تشواميني وإدواردو كامافينغا.

وأكمل كارلو أنشيلوتي: "تشواميني، إنه لا يحب اللعب في قلب الدفاع، تمامًا مثل كامافينغا، في حالات الطوارئ لعب بشكل جيد كقلب دفاع، وهو يعلم أنه إذا كانت هناك حالة طارئة فسوف يلعب مباراة أو اثنتين في ذلك المركز، لكن مستقبله في الفريق هو محوري، ونحن جميعًا نعرف ذلك".

وعن إمكانية التعاقد مع لاعب ينشط في مركز الدفاع خلال سوق الانتقالات المقبلة، قال: "لقد تحدثنا مع النادي، وسنقوم بتقييم الأمر في الأيام المقبلة، لدينا الوقت لأن سوق يناير سينتهي في يوم 31، سنبحث عن أفضل حل ممكن، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا في الوقت الحالي، سنحاول إنهاء العام بشكل جيد مع مباراة الغد ومن ثم سيكون لدينا الوقت لاتخاذ القرار الأفضل".

وتابع: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الأسماء، إذا كان هناك أي احتمال نعتقد أنه خيار جيد، فسنفعله، لدينا الوقت للتفكير في الأمر، سنفكر في الأمر وسنتخذ معًا القرار الأفضل".