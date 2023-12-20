مدرب اتحاد جدة السابق يعود للدوري الإنجليزي من بوابة هذا النادي

نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي نوتينغهام فورست، الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، عن تعيين البرتغالي نونو سانتو، في منصب المدير الفني للفريق، على أن تكون مدة العقد بين الطرفين عامين ونصف.

وأصدر نادي نوتينغهام فورست بياناً رسمياً حمل الإعلان عن تكليف المدرب البرتغالي بالمهام الفنية، على أن ينطلق عمله يوم السبت المقبل، عندما يواجه الفريق نظيره بورنموث.

ويقع نادي نوتينغهام فورست في المركز السابع عشر على سلم ترتيب أندية البريميرليغ هذا الموسم، برصيد 14 نقطة، إذ حقق الفوز في 3 مباريات فقط مقابل 9 هزائم، والتعادل في 5 مباريات.

وسبق لسانتو وأن أشرف على تدريب أندية إنجليزية، إذ قاد ناديي وولفرهامبتون واندررز وتوتنهام هوتسبير.

وتعود آخر محطة تدريبية لنونو سانتو إلى نادي اتحاد جدة السعودي، إذ درب الفريق من يوليو/ تمّوز 2022 وحتّى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وقد تمّت إقالته من منصبه لسوء نتائج "النمور" في المسابقات المحلية والخارجية خلال الآونة الأخيرة من عمله.

وحقق المدرب البرتغالي (49 عاماً) مع نادي اتحاد جدة لقب دوري "روشن" وكأس السوبر في الموسم الماضي 2023/2022.