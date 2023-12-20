نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، الأربعاء، عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني، لنهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في قطر بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبلين.

ولم يتواجد عمر السومة، مهاجم نادي العربي القطري، في القائمة الأولية لمنتخب بلاده، التي ضمّت 33 لاعبًا، ليغيب عن نهائيات بطولة القارة الصفراء.

وقال مدير المركز الإعلامي في الاتحاد السوري، عماد الأميري، لـ CNN بالعربية، إن قرار استبعاد السومة يعود للمدير الفني للفريق، الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وبيّن الأميري أن المدرب كوبر سيوضّح آلية اختياره لعناصر الفريق، خلال مؤتمر صحفي يسبق سفر الفريق لمدينة دبي، إذ سيخوض معسكرًا تدريبيًا قبل انطلاق البطولة.

كان السومة شارك في مباراتي المنتخب السوري مع كوريا الشمالية واليابان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويمتلك المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا، 20 هدفًا وتمريرة حاسمة واحدة، بعد ظهوره في 31 مباراة دولية.