نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت زيارة اللاعب المصري، محمد صلاح برفقة زملائه ومدربه في الفريق، إلى مستشفى للأطفال في ليفربول والاحتفال معهم بعيد الميلاد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي ليفربول عبر منصاته على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من زيارة لاعبي ومدرب ليفربول إلى المستشفى.

واحتفل اللاعبون والمدرب مع الأطفال الذين يعانون من أمراض متباينة الخطورة بعيد الميلاد وساد جو من البهجة بينهم، حسبما تُظهر مقاطع الفيديو.

ولكن، بهجة الأطفال لم تمنع بعض مستخدمي منصات التواصل من شن هجوم عنيف على صلاح بسبب احتفاله بعيد الميلاد مع الأطفال في ظل الحرب في قطاع غزة.

بالمقابل، رد العديد من المستخدمين على من شنوا هذا الهجوم موجهين لهم انتقادات لاذعة لأن الزيارة التي قام بها صلاح وزملاؤه للمستشفى كانت بهدف إدخال البهجة إلى قلوب أطفال يعانون من الأمراض.

ونستعرض فيما يلي أبرز التدوينات: