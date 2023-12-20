نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ونجح فريق "السيتيسينز" في تسجيل أهدافه الثلاث عند الدقائق 45+ و52 و59 من زمن المباراة، بخطأ من لاعب المنافس وكوفاسيتش وبرناردو سيلفا.

ووصل النادي الإنجليزي لنهائي مونديال الأندية الذي تستضيفه السعودية في نسختها الحالية، ليواجه نظيره فلومينينسي البرازيلي، الذي تجاوز النادي الأهلي المصري بهدفين دون رد.

وسيلعب فريق "المارد الأحمر"، بطل دوري أبطال إفريقيا، مع نادي أوراوا رد دايموندز، حامل لقب دوري أبطال آسيا، في مباراة تحديد المركز الثالث لأحد أكبر البطولات حول العالم، الجمعة المقبل.