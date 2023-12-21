نشر الخميس ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي (CJEU) بأن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي تتطلب موافقة مسبقة منهما على تنظيم مسابقات كرة القدم بين الأندية، مثل دوري السوبر الأوروبي، غير قانونية، حسبما قالت المحكمة الخميس.

ويأتي هذا بعد أن ادعى دوري السوبر الأوروبي وداعموه ، A22، أن اثنين من أعلى الكيانات الحاكمة لكرة القدم، فيفا ويويفا، خرقا قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي بعد منع تشكيل الدوري المنشق المثير للجدل في عام 2021. وتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية من جانب محكمة في مدريد.

وقالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، إنه بالنظر إلى موقف الفيفا واليويفا في التحكم في متى "يمكن للشركات المتنافسة المحتملة الوصول إلى السوق"، يجب على الاتحادين التأكد من أن معاييرهما "شفافة وموضوعية وغير تمييزية ومتناسبة".

وأردفت المحكمة: "لكن صلاحيات الفيفا واليويفا لا تستوفي أيًا من هذه المعايير. وبالتالي فإن الفيفا واليويفا يسيئان استخدام هيمنتهما".

وأردفت محكمة العدل الأوروبية: "هذا لا يعني أنه يجب بالضرورة الموافقة (من جانب الفيفا واليويفا) على مسابقة مثل مشروع دوري السوبر.. المحكمة... لا تبني حكمها على هذا الموضوع بالتحديد".

وعلى خلفية الحكم، قال المدير التنفيذي لـA22، بيرند ريشارت: "لقد فزنا بحق تنظيم البطولات. انتهى احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كرة القدم حرة. الأندية الآن تحررت من تهديد العقوبات وتحررت من فكرة أن يُحدد غيرها مصيرها".

واعترف اليويفا بالحكم عبر بيان جاء فيه: " هذا الحكم لا يعني تأييد أو المصادقة على ما يسمى بـ "دوري السوبر" ؛ بل يؤكد على نقصً موجود مسبقًا في إطار الترخيص المسبق لـ UEFA ، وهو جانب فني تم الاعتراف به بالفعل ومعالجته في يونيو 2022".

وأردف البيان: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واثق من قوة قواعده الجديدة، وعلى وجه التحديد أنها تمتثل لجميع القوانين واللوائح الأوروبية ذات الصلة".

وحاولت CNN التواصل مع الفيفا للحصول على تعليق لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض التعليق.