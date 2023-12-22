نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النادي الأهلي المصري على نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني، الجمعة، بأربعة أهداف لاثنين، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الأمير عبد الله الفيصل، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وجاءت أهداف فريق "المارد الأحمر" عن طريق ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول وبخطأ من مدافع المنافس، في الدقائق 19 و25 و60 و90+ من زمن المباراة، فيما سجّل خوسي كانتي وألكسندر شولز للنادي الياباني عند الدقيقتين 43 و54.

ونجح النادي الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، في تحقيق الميدالية البرونزية على حساب بطل دوري أبطال آسيا، للمرة الرابعة على مر تاريخ مشاركته في مونديال الأندية، الذي تستضيف المملكة العربية السعودية نسخته الحالية.

ويعد فريق "المارد الأحمر" من أكثر الفرق التي نجحت في تحقيق المركز الثالث في أحد أكبر البطولات حول العالم.