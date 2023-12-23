السعودية.. تفاعل مع هدف "مُذهل" للاعب النصر في مرمى الاتفاق

نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف أليكس تيليس، لاعب النصر، في مرمى الاتفاق، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب "الأول بارك"، الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف تيليس بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 43 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة على الطائر وهي في الهواء من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المنافس.

وساهم هدف أليكس تيليس (31 عاماً) في فوز فريق "العالمي" على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف لواحد، في الجولة الثامنة عشر من دوري "روشن".

ووصل اللاعب البرازيلي للمساهمة التهديفية رقم 3 في المسابقة هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

فيما وصل نادي النصر للنقطة 40 في المركز الثاني على جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.