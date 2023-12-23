نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سدّد أندروس تاونسند، لاعب لوتون تاون، الكرة إلى خارج ملعب الفريق، خلال مواجهته لنظيره نيوكاسل يونايتد، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

عند الدقيقة 11 من زمن المباراة، سدّد تاونسند الكرة نحو مرمى المنافس لخارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة ذهبت في الهواء ووصلت لسقف مدرجات الملعب، الذي يعد من أكثر الملاعب غرابة في إنجلترا.

وكان أندروس تاونسند قد سجّل هدفًا، قاد فيه فريقه إلى هزيمة ضيفه نيوكاسل يونايتد، في الجولة الثامنة عشر من مسابقة البريميرليغ.

ووصل تاونسند (32 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 3 في المسابقة هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

فيما وصل نادي لوتون تاون للنقطة 12 في المركز الثامن عشر على سلم الترتيب.