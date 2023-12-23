برناردو سيلفا يعلّق: هذا ما أثار إعجابي في السعودية خلال مونديال الأندية

رياضة
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برناردو سيلفا يعلّق: هذا ما أثار إعجابي في السعودية خلال مونديال الأندية
Credit: Michael Regan/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد برناردو سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، باستضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي فاز بها فريق "السيتيسينز".

وحقق نادي مانشستر سيتي لقب مونديال الأندية للمرة الأولى على مر تاريخه، بعد فوزه على منافسه فلومينينسي البرازيلي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة النهائية.

وعقب صافرة نهاية المباراة، قال سيلفا لقناة "SSC" السعودية: "نحن فخورون بأن نكون هنا ونفوز باللقب، نجحنا بذلك بعد تجاوز فريقين مهمين، هذا إنجاز عظيم".

وتابع بالقول: "الآن سنعود إلى بريطانيا، سنستعيد قوتنا وجهوزيتنا وهذا يحتاج مجهود كبير، لاستكمال المباريات هذا الموسم".

وأثنى برناردو سيلفا على الطقس والطعام في السعودية، إذ قال: "كل شيء كان جيداً، الأجواء رائعة، والطقس ممتاز، والطعام المحلي ممتاز، استمتعنا كثيراً بتواجدنا هنا، ستكون لدينا ذكريات كبيرة في هذا البلد".

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