لقطة "طريفة" لمدرب مانشستر يونايتد خلال مباراة في الدوري الإنجليزي

نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اُلتقطت لقطة طريفة لإريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريق مع نظيره وست هام يونايتد، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأظهرت اللقطة فقاعة صابون، وهي طبقة رقيقة من ماء الصابون لها شكل كروي وسطح مُتقزّح، على رأس المدرب تين هاغ، وهو أصلع الرأس، خلال تواجده في ملعب لندن.

وخسر فريق "الشياطين الحمر"، تحت إشراف إريك تين هاغ، من مضيفه وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل، في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة البريميرليغ.

وتعد هذه الهزيمة رقم 8 للفريق في المسابقة هذا الموسم 2024/2023، تحت قيادة تين هاغ (53 عاماً)، ليقع النادي في المركز الثامن على سلم الترتيب، برصيد 28 نقطة.