نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدث موقف طريف بين لاعبي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وزميلهم في الفريق، جاك غريليش، بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وكان نادي مانشستر سيتي قد فاز بلقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلّبه على منافسه فلومينينسي البرازيلي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة النهائية.

وبعد صافرة النهاية وخلال وجود غريليش في المكان المخصص لتصريح اللاعبين إلى وسائل الإعلام، ظهر لاعبو نادي مانشستر سيتي وكأنهم حراس شخصيون للاعب، إذ منعوا الصحفيون من الاقتراب منه.

ونجح لاعبو النادي الإنجليزي في تحقيق لقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخهم، ليكون فريقهم أول نادٍ إنجليزي يفوز بخمسة ألقاب خلال عام واحد.