نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تهنئة النادي الأهلي المصري، بعد احتلال الأخير للمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وحقق فريق "المارد الأحمر"، بطل دوري أبطال إفريقيا، الميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الرابعة عبر تاريخ مشاركته في مونديال الأندية، بعد الفوز على منافسه أوراوا رد دايموندز الياباني بأربعة أهداف لاثنين.

وكتب حساب النادي الإنجليزي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تهانينا للنادي الأهلي بعد حصوله على برونزية كأس العالم للأندية".

فيما هنأ النادي الأهلي نظيره مانشستر سيتي بعد ظفره بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلّبه على نادي فلومينينسي البرازيلي بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة النهائية.

وغرّد حساب فريق "المارد الأحمر": "تهانينا لنادي مانشستر سيتي بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية".