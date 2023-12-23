بعد هدفه أمام أرسنال.. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية

نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد صلاح هدفًا، ساعد من خلاله في تعادل نادي ليفربول مع أرسنال بنتيجة 1/1، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف النجم المصري عند الدقيقة 29 من زمن المباراة، بعد أن راوغ دفاع المنافس ثم سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتدخل شباك فريق "الغانرز".

بهذا الهدف، وصل صلاح (31 عامًا) للهدف رقم 10 في مرمى نادي أرسنال، ليكون من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف أمام هذا الفريق.

كما وصل صلاح للهدف الـ 151 في البريميرليغ، ليدخل قائمة أفضل 10 هدّافين على مر تاريخ المسابقة.

وبات النجم المصري أكثر لاعب يساهم في إحراز الأهداف في نادي ليفربول، على أرض ملعب الأخير، إذ شارك في 121 مباراة في معقل فريق "الريدز"، سجّل خلالها 88 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة، متفوقًا على ستفين جيرارد وروبي فاولر.