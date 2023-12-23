نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة بين كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، وزميله في الفريق، ساديو ماني، بعد نهاية مباراة "العالمي" والاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت جماهير نادي النصر، المتواجدة في مدرجات ملعب "الأول بارك"، قد رفعت صوراً ولافتات للمهاجم السنغالي، ورددت هُتافات خاصة به خلال مجريات المباراة.

وبعد صافرة النهاية بفوز فريق "العالمي" على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف لواحد، طلب النجم البرتغالي من ماني التقدم نحو المشجعين عند احتفال اللاعبين مع أنصار الفريق بتحقيق الفوز.

وكان ساديو ماني قد قدّم أداءً عالياً في مباراته رقم 24 مع نادي النصر، ويمتلك برصيده 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

فيما عزز رونالدو من صدارته لسلم ترتيب هدّافي دوري "روشن" بعد هدفه في شباك نادي الاتفاق، ليصل للهدف الـ17.