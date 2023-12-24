نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة لحارس مرمى نادي الرائد، أندريه موريرا، خلال مباراة الفريق مع نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند الدقيقة 56 من زمن المباراة، أظهرت لقطة مصورة لاعبي نادي الرائد وهم يتبادلون تمرير الكرة في منتصف ملعبهم، لكنّ مرمى الفريق كان فارغاً، إذ لم يتواجد الحارس أندريه موريرا في مكانه.

وتفوّق نادي الرائد على منافسه اتحاد جدة بثلاثة أهداف لواحد، في الجولة الثامنة عشرة من دوري "روشن".

ويقع رفاق الحارس أندريه موريرا في المركز الخامس عشر على سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم 2024/2023، برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي اتحاد جدة عند النقطة 28 في المركز السادس.