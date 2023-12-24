نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة حضور كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، لنزالات اليوم الحاسم "Day of Reckoning" لأبطال الملاكمة حول العالم، السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، في المملكة العربية السعودية.

وظهر النجم البرتغالي وهو يجلس إلى جانب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وعدد من شخصيات رياضية شهيرة، منها في رياضة الملاكمة.

وبيّن مقطع فيديو فرانك وارن وهو رجل أعمال ومدرب بريطاني، وهو يشير إلى رونالدو، وقال مازحاً: "سيوقع لنادي أرسنال"، وهو ما قُوبل بالضحك من جانب كريستيانو رونالدو.

وسبق للنجم البرتغالي وأن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، إذ ارتدى قميص نادي مانشستر يونايتد، وحقق معه عددا من الإنجازات الفردية والجماعية.

وفي الوقت الحالي، يتصدر رونالدو مشهد الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023، إذ يعتلي ترتيب هدّافي المسابقة برصيد 17 هدفاً، كما قدّم 9 تمريرات حاسمة.