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نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدثت مُشادة كلامية بين جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، وخفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب نادي نابولي، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب "الأولمبيكو"، وضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 38 من زمن اللقاء، عُرقل كفاراتسخيليا من قِبل لاعب روما، ليتم إنذار الأخير، قبل أن يعترض مورينيو على قرار الحكم فتلقى بطاقة صفراء على الفور.

بعد اعتراضه، دخل جوزيه مورينيو في نقاش حاد مع خفيتشا كفاراتسخيليا على خط الملعب.

وقاد المدرب البرتغالي فريقه إلى هزيمة رفاق كفاراتسخيليا بهدفين دون رد في الجولة السابعة عشر.

ووصل نادي روما للنقطة 28 في المركز السادس على سلم الترتيب، فيما وقع منافسه نابولي في المركز السابع برصيد 27 نقطة.