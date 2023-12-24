موقف "محرج" ليورغن كلوب خلال مباراة ليفربول وأرسنال.. هذا ما حدث له

نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سقط يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أرضاً، بعد اصطدامه بلاعب الفريق، كوستاس تسيميكاس، خلال مباراة "الريدز" ونظيره أرسنال على أرض ملعب "أنفيلد"، وضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

فعند الدقيقة 33 من زمن المباراة وخلال تنافس تسيميكاس على الكرة مع بوكايو ساكا، لاعب "الغانرز"، احتك اللاعبان معاً، ليسقط اليوناني على الأرض بقوة، ويصطدم بمدربه كلوب، الذي كان يقف على خط الملعب.

وتعرض كوستاس تسيميكاس للإصابة على أثر ذلك، وغادر المستطيل الأخضر في الدقيقة 35.

وقاد يورغن كلوب فريقه للتعادل مع أرسنال بهدف لمثله، في الجولة الثامنة عشر من مسابقة البريميرليغ.

ويقع "الريدز" في المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر، "الغانرز".