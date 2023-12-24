محمد صلاح يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول.. هذا ما قاله

نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى جماهير الفريق، بعد إهدار "الريدز" للنقاط، في ظل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) هذا الموسم 2024/2023.

كان نادي ليفربول تعادل في مباراتين على التوالي في مسابقة البريميرليغ، سلبيًا مع نظيره مانشستر يونايتد، وبهدف لمثله مع منافسه أرسنال.

ويقع فريق "الريدز" في المركز الثاني على سلم ترتيب أندية المسابقة برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق "الغانرز".

وكتب النجم المصري عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "نحن نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة، سنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل".

كان صلاح قد وصل للهدف الـ 151 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليدخل قائمة أفضل 10 هدّافين على مر تاريخ المسابقة.

وبات مهاجم منتخب "الفراعنة" أكثر لاعب يساهم في إحراز الأهداف في ليفربول، على أرض ملعب الأخير، إذ شارك في 121 مباراة في معقل فريق "الريدز"، سجّل خلالها 88 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة، متفوقًا على ستفين جيرارد وروبي فاولر.