بيع 25 % من أسهم نادي مانشستر يونايتد لملياردير بريطاني

نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، عن استحواذ الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة شركة إنيوس، على 25 % من ملكية فريق "الشياطين الحمر".

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا، قال فيه: "تم الاتفاق على استحواذ السير جيم راتكليف على 25% من أسهم الفئة B في النادي المملوكة لعائلة غليزر، وما يصل إلى 25% من أسهم الفئة A في النادي، وتقديم مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار يهدف إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في ملعب أولد ترافورد".

وتابع: "كجزء من الصفقة، قبلت شركة إنيوس طلبًا من مجلس الإدارة لتفويضها مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي، وسيشمل ذلك جميع جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات، إلى جانب مقعدين في مجلس إدارة شركة نادي مانشستر يونايتد BLS ومجالس إدارة النادي".

وأكمل فريق "الشياطين الحمر": "يتمثل الطموح المشترك في إنشاء عملية كرة قدم عالمية المستوى تعتمد على نقاط القوة العديدة الموجودة في النادي، بما في ذلك الأداء الناجح خارج الملعب الذي لا يزال يتمتع به".

فيما قال أفرام غليزر وجويل غليزر، الرئيسان التنفيذيان المشاركان والمديران في النادي: "يسعدنا أن نتوصل إلى هذه الصفقة مع السير جيم راتكليف وشركة إنيوس، كجزء من المراجعة الاستراتيجية التي أعلنا عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، التزمنا بالنظر في مجموعة متنوعة من البدائل للمساعدة في تعزيز مانشستر يونايتد، مع التركيز على تحقيق النجاح لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية".

وسبق أن أعلن الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، عن تقدمه بعرض رسمي للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنسبة 100%، في فبراير/ شباط الماضي.