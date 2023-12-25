بعد إيقافه.. لاعب الزمالك المصري يعتذر.. وإدارة النادي تحسم مصيره

نشر الاثنين ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، تجديد عقد لاعب الفريق، أحمد فتوح، لمدة 3 سنوات مقبلة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فرضت إدارة فريق "الفارس الأبيض" عقوبة الإيقاف على أحمد فتوح وعرضته للبيع في سوق الانتقالات، إلى جانب الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقدّم أحمد فتوح اعتذاره مؤخراً للإدارة، قبل أن يتفق الطرفان على تجديد العقد بينهما.

وقال اللاعب عبر حسابه على منصة إنستغرام: "جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكلّ لحظة نجاح والسند في كلّ صعب على مدار سنوات، ‎أتشرف اليوم (الأحد) بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم، لتستمر الرحلة سنوات قادمة، ولنستكمل سوياً من الآن الدفاع عن طموحات جماهيرنا وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية، بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل على الجميع".

وتابع بالقول: "بكلّ تقدير للجميع، أعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية، لإدارة النادي والجماهير العظيمة، وزملائي سواء من أخواتي الكبار كباتن الفريق، أو أخواتي الصغار من ناشئي الزمالك، مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائماً".

وأكمل أحمد فتوح: "نطوي الفترة الماضية تحت شعار عاش الزمالك، تقبلت كلّ العقوبات والخصومات وأي قرارات لإثبات حسن نيتي، والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان وأعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطاؤون، وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا، ‎توكلنا على الله، عاش الزمالك، عاش الزمالك".

وكان أحمد فتوح (25 عاماً) قد شارك في 133 مباراة مع فريق "الفارس الأبيض" بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.