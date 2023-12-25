نشر الاثنين ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاجأ جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، صديقه ريكاردو فورموسينيو، مدرب نادي فيوتشر المصري، خلال مؤتمر صحفي عقده الأخير، مساء الاثنين.

وكان فورموسينيو قد قاد نادي فيوتشر لبلوغ نهائي كأس السوبر المصري، بعد تفوّق الفريق على نظيره بيراميدز في ركلات الترجيح بنتيجة 13/14، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

وفي مؤتمر صحفي لريكاردو فورموسينيو بعد المباراة، توقف مدرب نادي فيوتشر بشكل مفاجئ عن حديثه، إذ تلقى مكالمة هاتفية من مورينيو، وبدا أن الأخير قام بتهنئته على الوصول مع فريقه للمشهد الختامي في كأس السوبر المصري.

وكان فورموسينيو (67 عامًا) قد عمل كمدرب مساعد لجوزيه مورينيو خلال إشرافه على تدريب ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين.

وضرب نادي فيوتشر موعدًا في نهائي البطولة للقاء مع النادي الأهلي، الذي فاز بهدف مقابل لا شيء على نادي سيراميكا كليوباترا، مساء الاثنين.