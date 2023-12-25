نشر الاثنين ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق نادي فيوتشر على منافسه بيراميدز في ركلات الترجيح بنتيجة 13/14، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في مواجهة أقيمت على أرض استاد محمد بن زايد، الاثنين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

ولم ينجح الفريقان في هزّ الشباك طوال الـ 90 دقيقة، ليلجأن إلى ركلات الترجيح والتي حسمها نادي فيوتشر لصالحه، ويبلغ المشهد الختامي.

وحققت ركلات الترجيح رقمًا قياسيًا، إذ نفذ الفريقان 34 ركلة، بواقع 17 ركلة لكلّ فريق، ونجح نادي فيوتشر في تسجيل 14 ركلة مقابل 13 لنادي بيراميدز.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بنظام جديد هذا العام، إذ تشارك 4 أندية في البطولة بنسختها الحالية، بينما كانت البطولة تُلعب بنظام المباراة الواحدة في السابق.

وضرب نادي فيوتشر موعداً مع الفائز من مواجهة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا ، في نهائي البطولة