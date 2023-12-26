نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي فولهام ونظيره بورنموث، التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، واقعة غريبة بين حارس مرمى وطفل من حاملي الكرات.

عند الدقيقة 75 وحينما كانت النتيجة تشير لتقدم نادي بورنموث بهدفين، استغرق الطفل بعض الوقت في إعطاء الكرة لحارس مرمى نادي فولهام، بيرند لينو، قبل أن يغضب الأخير ويقوم بدفعه.

وأطلقت الجماهير المتواجدة في المدرجات صافرات استهجان على حارس المرمى على أثر ذلك.

وبعد مرور قرابة 5 دقائق، قدم بيرند لينو (31 عامًا) اعتذاره للطفل، إذ تحدّث معه ثم عانقه.

وخسر رفاق بيرند لينو من مضيفهم بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة عشر من البريميرليغ، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر، مقابل 25 نقطة لمنافسه بورنموث في المركز العاشر.